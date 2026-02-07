お笑いトリオ、パンサー尾形貴弘（48）の妻尾形あいさんが7日までに自身のブログを更新。貴弘が入院していたことを明かした。あいさんは「実はパパが体調を崩していて、少しの間入院していたんで」と切り出し「心配させられないし、パパは病院でしっかり療養できてるし、私もお仕事があるので日常変わりなくブログは書かせて頂いてましたが、退院できる日が決まって」と状況を説明した。「本当に1月中旬から今までずっとパパと私も