女優桜井ユキ（38）が7日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西ローカル）に出演。女優になるまでに、何度も挫折したことについて語った。小学3年生の頃から「女優になりたい」と考えていた桜井は、中学2年生の時に友人が手にしていたオーディション雑誌を見て、親には内緒でオーディションを受けた。しかし事務所からの連絡で母親が知ることになり、母親が激怒。高校までは地元で勉強するよう言われ、「諦めました」