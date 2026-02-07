松田龍平、高橋ひかる出演のテレビ朝日ドラマ「探偵さん、リュック開いてますよ」第５話が６日に放送された。西ヶ谷温泉の町役場職員で町内放送を担当している八重樫役で諸見里大介が登場した。「さしすせそ」が「シャ・シ・シュ・シュエ・ショ」になるネタでおなじみの芸人で、現在は吉本新喜劇で活躍している。前回も、再び湧き出した温泉を見ている役場職員として登場していたが、ドラマ内でも「シャ・シ・シュ・シュエ・