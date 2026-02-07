気象台は、午後8時16分に、なだれ注意報を三次市、廿日市市、安芸高田市、安芸太田町、北広島町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】広島県・三次市、廿日市市、安芸高田市、安芸太田町、北広島町に発表（雪崩注意報） 7日20:16時点南部では、風雪や高波と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。広島県では、大雪や落雷、なだれ、低温、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注