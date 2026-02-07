TBS日比麻音子アナウンサー（32）が7日、インスタグラムのストーリーズを更新。ミラノ・コルティナ五輪の開会式が行われたサンシーロ・オリンピックスタジアム前の様子を伝えた。「バッジ交換も五輪の楽しみの一つベストを着せてくれました」とつづり、ミラノのサンシーロ・オリンピックスタジアムの前で、ピンバッジがたくさん付いたピンクのベストを着た姿を公開した。続く投稿では「びっくりするほどあたたかいです12℃」と