「金髪の自分、見てみたい」―AIで画像生成したら美化されすぎていたため、「リアルに近づけて」と要望を出した元美容部員のAtsuhoさん（@atsuho2931）。すると、突きつけられたのは想像以上の"現実"でした。AIが繰り出した丸々と太った姿に「えぐいわ傷付いた」という本音をThreadsに投稿すると、「めっちゃくちゃ笑いました」「振れ幅がミラクル」と反響が集まりました。【写真】「リアルに近づけて」…AIが突きつけた現実の姿は