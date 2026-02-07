消防によりますと、きょう（7日）午後7時17分、岡山市北区蕃山町のマンションで火災が発生したという通報があり、午後7時40分現在、消火活動中だということです。 【写真を見る】【速報】岡山市北区蕃山町のマンションで火災消火活動中 【現場の画像を見る】