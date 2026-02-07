四国地方はどうなる？ 気象庁によりますと、四国地方では、四国地方の上空約１５００メートルには氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込み、８日から９日午前中にかけて冬型の気圧配置が強まる見込みです。 【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島雪雨シミュレーション ８日明け方から９日午前中にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があると