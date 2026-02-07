¥Õ¥£¥®¥å¥¢¸°»³¤ÎÌ¾Á°¤â¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ëÂçÎÌ¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡£Âç¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿?°µ´¬¤Îºî¶ÈÉ÷·Ê?¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ(JOC)¡ÖTEAM JAPAN¡×¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤ÆTEAMJAPAN¤ÎÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥Ã¥­¥ó¥°¸½¾ì¤ËÀøÆþ¡×¡ÖÂç¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤¦°µ´¬¤Îºî¶ÈÉ÷·Ê¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹­Âç¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Ê¤«¡¢Áª¼ê¤ä¥¹