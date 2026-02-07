◆ソフトバンク春季キャンプ（7日、宮崎）先発ローテ入りを狙う3年目の前田悠伍投手（20）が、今キャンプ3度目のブルペンで64球を投げ込んだ。米大リーグ・メッツの千賀滉大投手（33）に弟子入りした自主トレから取り組む新しい投球フォームを「意識しすぎた」ために感覚が狂っていたが、見守った和田毅球団統括本部付アドバイザー（44）の助言で修正。投球練習後に約1時間もアドバイスしてくれた日米通算165勝左腕に「話を