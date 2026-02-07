ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が今季のテーマに掲げる「一度、壊す」が本格始動した。宮崎春季キャンプ第2クールの7日、柳町達外野手（28）が新調したファーストミットを手に「野球人生で初」という一塁での特守を受けた。メイン球場から離れたサブグラウンドでの特守には、小久保監督も駆けつけた。名手の中村晃モデルのミットでノックを受けた柳町は「もっとひどいかなと思っていたけど、意外と捕れて良かった。でも内