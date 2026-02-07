¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥ÈNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤È3ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤ò·Ð¤ÆŽ¥Ž¥Ž¥¡£46ºÐ½÷Í¥¤ÎÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¾®·ª¹á¿¥¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë»ý¤ÁÈù¾Ð¤à»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï±üºÚ·Ã¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢¾®·ª¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±üºÚ¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤ËºÆº§¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡Ö¤·¤Ã¤È¤êÂç¿Í¤ÊÊ·