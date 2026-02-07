あす8日にかけて冬型の気圧配置が強まり、薩摩地方の山地と平地では、大雪のおそれがあります。県内の山間部の道路では、すでに積雪や凍結のため、チェーンが必要となっている区間があります。 県警によりますと、チェーンが必要なっているのは ▼県道・小林えびの高原牧園線の新湯三叉路～宮崎県境 ▼国道２６８号の伊佐市大口山野～熊本県境の２か所です。 通行予定の方は、ご注意ください。 ・