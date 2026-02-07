7日午後8時1分頃、山梨県東部・富士五湖を震源とするマグニチュード4.1の地震が発生し、神奈川県、山梨県で最大震度3を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要7日午後8時1分頃、神奈川県、山梨県で最大震度3を観測する地震が発生しました。震源地は山梨県東部・富士五湖(北緯35.5度、東経138.9度)で、震源の深さは約20km、地震の規模(マグニチュード)は4.1と推定されます。この地震による津波の心配はあ