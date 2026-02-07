巨人の森田駿哉投手（２８）が宮崎キャンプ第２クール３日目を迎えた７日にブルペン入り。２３１球の熱投を披露した。投球中には、阿部監督、内海投手コーチら首脳陣から直接指導を受ける場面も。阿部監督からはプレートを踏む位置について助言を受けたという。昨年までは三塁側を踏んでいたが、右打者への内角を意識して新たに一塁側を試すなど試行錯誤を続けている。「どこのポジションだったら打者が嫌かだったり、自分が投