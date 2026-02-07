６日、北京駐屯部隊の退役幹部らと握手する習近平氏（中央）。（北京＝新華社記者／李剛）【新華社北京2月7日】中央軍事委員会は6日、北京駐屯部隊の退役幹部を慰問する迎春文芸公演を中国劇院で開いた。習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席が鑑賞し、来場した軍の古参同志や全軍の引退幹部に祝日のあいさつと新春の祝福を述べた。