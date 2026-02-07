思わぬ行動が、大きな波紋を広げている。サウジアラビアで行われたロイヤルランブルの大舞台で、味方同士による“衝撃の脱落劇”が起き、会場が騒然となった。【映像】金髪美女レスラー、まさかの裏切り→憎たらしい“表情”注目を集めたのは、WWE女子スーパースターのリヴ・モーガン。日本時間1日にサウジアラビア・リヤドで開催された「ロイヤルランブル」で、リヴは同じユニット“ジャッジメント・デイ”として行動を共にし