7日午後8時1分ごろ、神奈川県、山梨県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、神奈川県の山北町、山梨県の富士河口湖町です。【各地の震度詳細】■震度3□神奈川県山北町□山梨県富士河口湖