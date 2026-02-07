2月7日、ブレックスアリーナ宇都宮で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦」の第22節第2戦が開催された。西地区首位を走る長崎ヴェルカが、前日の敗戦から驚異的な修正力を見せ、東地区首位の宇都宮ブレックスを105－75で撃破。注目の東西首位対決を1勝1敗のタイで終えた。 第1クォーター、イヒョンジュンの3ポイントシュートで先制すると、馬場雄大の外角シュー