［J１百年構想リーグEAST第１節］千葉 ０−２ 浦和／２月７日／フクダ電子アリーナ千葉が17年ぶりのJ1に戻って迎えた初戦、シーズン移行に伴う半年間の特別大会「百年構想リーグ」の開幕戦である浦和とのゲームは、前半早々の連続失点で０−２で敗れた。主力複数人を欠くなか、１週間前の柏とのちばぎんカップ（●１−２）も含めてJ1の洗礼を浴びている状況で、チームとしても、個々としてもひとつ上のクオリティに適応する必