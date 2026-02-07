ＫーＰＯＰガールズグループ・ＴＷＩＣＥの派生ユニット、ＭＩＳＡＭＯが７日、都内で日本初のアルバム「ＰＬＡＹ」の発売を記念したリスニングパーティーを行った。アルバム収録曲「Ｃｏｎｆｅｔｔｉ」のミュージックビデオを上映後、ＭＩＮＡ（２８）とＳＡＮＡ（２９）は両肩を露出した、ＭＯＭＯは背中がざっくりと開いた大胆なドレスで登場した。ＭＶで、うさぎに変身している姿を披露しているＭＯＭＯは、自身を動物に