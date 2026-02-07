第51回衆議院選挙は8日に投開票が行われる。これに伴いNHK、民放各局およびラジオ各局は特別番組を編成して開票速報を放送する。NHKは「衆院選開票速報2026」（後7・55)を放送。日本テレビは「zero選挙」（後7・58、前1・05〜）。テレビ朝日は「選挙ステーション2026」（後7・50)、続く「有働Times」（後11・00）と合わせて4時間にわたり放送する。TBSは「選挙の日2026」を放送予定。スペシャルキャスターには、同局の選挙特番