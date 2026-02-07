将棋の藤井聡太棋王（23）＝王将など6冠＝に増田康宏八段（28）が挑む第51期棋王戦5番勝負の第1局は、8日午前9時から松山市の「道後温泉ふなや」で指される。藤井は4連覇が懸かり、増田は初のタイトル獲得を目指す。7日に松山市入りした両者は対局場の検分、ファンを交えた前夜祭に臨み、8日の対局に備えた。藤井は3、4日に東京都立川市で第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）第3局を指し、挑戦