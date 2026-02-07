外野でノックを受ける左から梶原、勝又、度会、小針、浜＝宜野湾（花輪久写す）横浜ＤｅＮＡの春季キャンプ第２クール第２日は７日、沖縄県宜野湾市のユニオンですからスタジアム宜野湾で行われた。この日は強風の影響で予定を変更し、大半のメニューを室内練習場で消化。前日（６日）に続き、非公開で攻守のサインプレーの確認も行った。投手陣は、中川虎や吉野、育成の馬場らがブルペン入りし、実戦に向けてアピール。野手