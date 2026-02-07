TBS系報道番組「報道特集」（土曜午後5時半）は7日の放送で、投開票日前日となった衆院選を特集した。今回の衆院選を「超短期決戦」として、高市早苗首相が総裁の自民党が単独過半数を大幅に上回る終盤情勢と報道。一方で、高市首相のNHK討論番組キャンセルにも触れ、円安をめぐる「ホクホク」発言などをめぐり、野党側から説明の機会を求める反発が起きていることなども伝えた。また、東京都内の選挙区の構図も分析。韓国で捜査中