宇佐美は開幕戦の大阪ダービーにフル出場ガンバ大阪のエースFW宇佐美貴史が2月7日、左足を負傷した。特別大会の百年構想リーグ開幕節でセレッソ大阪との大阪ダービーをPK戦（0-0／PK5-4）の末に勝利。フル出場を果たした宇佐美だったが「実は肉離れをしていた」とし長期離脱の可能性を示唆した。エースの顔から苦悶の表情は消えなかった。PK戦までもつれた一戦で5人目まで宇佐美は蹴らず。試合後、自ら歩いていたものの、苦悶