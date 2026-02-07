元プロ野球選手で野球解説者のアレックス・ラミレス氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で公開された動画に出演。リードされている状況で本塁打パフォーマンスをしていたことへの本音を明かした。アレックス・ラミレス氏○「ラミちゃん、ゲッツやってたよ(笑)」谷繁元信氏が「例えば5対0でチームが負けていて、2ランか3ランホームランを打ってニコニコ帰ってくる選手いるじゃないですか。まだ負けてるのに。それどうです