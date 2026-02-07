J1→欧州移籍で即結果「最高のスタート」わずか8分で決めた鮮烈デビュー弾が「らしくていいな」ポルトガル2部FCペナフィエルは現地時間2月6日、リーグ第21節シャヴェス戦で1-0の勝利を収めた。この試合で欧州デビューを飾ったMF安斎颯馬が決勝ゴールを決め、「最高のスタート」「らしくていいな」など注目を集めている。青森山田高出身の安斎は、高校卒業後に早稲田大へ進学。大学在学中の2023年にFC東京から2025年シーズン