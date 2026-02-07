猫を長生きさせる「環境作り」のポイント5選 1.脱走・ケガの防止対策 猫は好奇心が旺盛で、外の鳥や虫を見つけると夢中で追いかけてしまう習性があります。そのため、網戸を自力で開けたり、わずかな隙間から外へ出てしまったりする事故が後を絶ちません。 一度外へ出てしまうと、交通事故や感染症のリスクが非常に高まり、命に関わる事態になりかねません。網戸には必ず専用のストッパーを付け、玄関には脱走防止