PUMA SAFETY日本総代理店のユニワールドは、日本向け軽量シリーズ「JAPAN ATHLETIC（ジャパン アスレチック）」の「SPRINT」にアップグレードモデルを発表しました。柔らかく丈夫な素材はそのままに、アッパーのデザインを一新。扱いやすさが人気のDISCレーシングシステムを搭載し、より快適な履き心地を実現しています。2026年2月下旬より全国の作業用品店・ホームセンター・ネットショップなどで展開されます。 PUMA SAFETY