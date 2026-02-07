教育と探求社が2026年2月、日本最大級の探究学習の祭典「クエストカップ2026 全国大会」を開催します。事前審査を通過した全国29都道府県の130校242チームが出場し、探究学習プログラム「クエストエデュケーション」で学んだ成果を発表します。 教育と探求社「クエストカップ2026 全国大会」  開催日：2026年2月11日（水・祝）、2月25日（水）、2月26日（木）、2月27日（金）会場：オンライン、立教大学池袋キャン