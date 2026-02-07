クラウドワークスは、スマートフォンでQRコードを読み込むだけで製品のユーザ登録や保証書発行を実現する新サービス「QuickRegist（クイックレジスト）」のデモサイトを公開しました。従来煩雑になりがちな製品・顧客データの管理を効率化し、導入企業の業務負担を軽減するアフターサービス管理ソリューションです。 クラウドワークス「QuickRegist」  デモサイト：https://quickregist.com/ 「QuickRegist」