とらふぐ料理専門店「玄品」を国内外で63店舗展開する関門海は、2026年2月7日から2月11日までの5日間、年に一度の「ふぐの日」バーゲンを開催します2月9日の「ふぐの日」を含む期間中、対象コースを注文した方には、看板商品「てっさ（ふぐ刺し）」1皿分に相当する1,380円（税込）がコース価格から割引されます 玄品「ふぐの日」フェア  開催期間：2026年2月7日（土）〜2月11日（水・祝）割引内容：対象コース注文