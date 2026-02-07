エイジングケアエステ「レイテノール」を運営するレイズ＆カンパニーは、自社開発スキンケア「レイテノールスキンケアシリーズ」初となる美容液「リッチセラム」を2026年2月14日（土）に発売します。この商品は、うるおいが失われやすく、ハリ不足を感じやすい40代以降の肌に着目し、毎日のスキンケアで肌をやさしく整え、うるおいとハリ感のある肌印象へ導くエイジングケア美容液です。 レイテノール「リッチセラム」 &