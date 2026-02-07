ノルディックスキー・ジャンプ女子は、日本時間８日午前２時４５分から個人ノーマルがいよいよ行われる。今季のＷ杯で６勝を挙げる丸山希（北野建設）の金メダル、そして、日本勢メダル第１号の期待がかかる。ジャンプ陣は、２日にイタリア入りし、５日初飛び、６日も練習を行い本番前に６本のジャンプを飛び調整した。昨夏に行われたサマーグランプリ（ＧＰ）後にジャンプ台が改修され、カンテ（飛び出し口）の角度が下がる