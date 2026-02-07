JR東海リテイリング・プラスは、名古屋の新名物スイーツ「ぴよりん」と温泉をコラボした「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」を、2026年2月10日から3月2日まで開催します。このフェアでは、普段ぴよりんを購入できない東京・静岡・岐阜県の一部店舗で限定販売を行うほか、温泉をモチーフにしたオリジナルグッズや温泉地をイメージしたグルメも登場します。 JR東海リテイリング・プラス「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」&#160