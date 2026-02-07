テレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」内の人気番組『オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょでしょ!!』の番組開始5周年を記念したイベントが、5月20日に東京・東京ドリームパーク内・SGCホール有明で開催することが決定した。【動画】話題の鈴木愛理「初恋サイダー」一発撮り映像＆Buono!ラストライブから「初恋サイダー」映像オーイシマサヨシ＆鈴木愛理がMCを務める同番組。2人が披露する渾身の歌唱動画