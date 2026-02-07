総務省は７日、衆院選小選挙区の期日前投票者数の第２回中間状況を発表した。公示翌日の１月２８日から２月６日までの１０日間で、選挙人名簿登録者数（有権者）の２０・０９％にあたる２０７９万６３２７人が投票した。２０２４年の前回衆院選の同時期に比べて約１・２６倍に増えた。２日に発表された第１回中間状況で減少していた東北や北陸などの寒冷地も、増加に転じた。８日の投開票日は日本海側を中心に大雪となる可能性