. 先日、東京大学の研究チームが、犬の喜ぶ表情についての研究結果を発表したそうです。 それによると、メスには4種類、オスにはさらに4種類多く、合計8種類の喜び表情があるのだとか。 言われてみれば、確かに先代犬の女の子と比べて、ポンタは気持ちがとても分かりやすい気がします。 ただポンタの場合、嬉しい時は表情だけにとどまらず、その場でくるくる回ったり、お尻を高く上げたりと、全身で喜びを表現します。表