買い物へ出かけた飼い主さんを、窓の外を眺めてずっと待っていたむぎくんが、飼い主さんの帰宅に気付いた途端に見せた『おかえりなさいの儀式』が、あまりにも激しすぎると話題になりました。「必死さ＋モフモフ感たまらない！」「嬉しいんやろうけど真顔なんがおもしろ可愛い」と反響を呼び、1万回以上再生されています。 【動画：買い物に出かけ帰宅したら、窓から犬が見ていて…気付いた瞬間に見せた『おかえりなさいの儀式』