春のお出かけシーズンを前に旅の魅力に出会えるイベントが7日から石川県白山市のショッピングセンターで行われています。イオンモール白山で7日から始まったのは旅の魅力を伝える「MRO旅フェスタ」。旅行代理店や空港など6つのブースが出展し、国内外の旅行やクルーズ旅行など様々な旅のプランを発信しています。会場にはスタンプラリーや体験コーナーなども設けられ、訪れた人たちが楽しみながら旅の情報を集めていました。旅行代