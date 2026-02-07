日本ハムの新外国人サウリン・ラオ投手（２６）とロドルフォ・カストロ内野手（２６）が７日、沖縄・名護の１軍キャンプに合流し会見を行った。メジャーで複数の日本人選手とプレーした経験を持つラオは、ドジャース・山本由伸投手（２７）らの準備に対する姿勢に感銘。瞑想（めいそう）に興味を持ち、日本文化の吸収にも意欲を見せた。日本人メジャーリーガーから刺激を受けてきた。山本、藤浪晋太郎（３１、現ＤｅＮＡ）、小