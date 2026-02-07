元プロテニス選手でタレントの松岡修造とフリーのヒロド歩美アナウンサーが７日放送のテレビ朝日系「ミラノ・コルティナオリンピックスキー女子スロープスタイル予選」（午後６時）に現地から生出演。無念の欠場となった近藤心音（２２）＝オリエンタルバイオ＝にエールを送る一幕があった。近藤は７日に出場を予定していたスロープスタイル予選を棄権。５日の公式練習中にジャンプ台から飛び出した後、バランスを崩して転倒