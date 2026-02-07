左ふくらはぎ肉離れと診断された西武・平良。この日は別メニューで調整した＝南郷西武は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に選出されている平良海馬投手（26）が「左ふくらはぎの軽い肉離れ」とチームドクターから診断されたと発表した。全治2〜3週間の見込みで、14日から宮崎市で始まる日本代表の強化合宿への参加は厳しくなった。平良は宮崎県日南市で行われている西武キャンプで、5日の練習中に違和