女優の黒木メイサ（３７）が近影を公開した。黒木は７日、自身のインスタグラムを更新。フード付きのアウター×黒ボトムス×白系のスニーカーにサングラスを合わせたショットなど複数枚を披露した。美ぼう健在の自然体の姿を見せている。この投稿にファンからは「黒がめちゃくちゃ似合います」「素敵」「暖かそうな服可愛い」などの声が寄せられている。