アヤックスに所属する日本代表DF冨安健洋が、新天地でのデビュー戦を振り返った。6日、クラブの公式サイトが同選手のコメントを伝えている。昨夏にアーセナルを退団した冨安は、約半年の無所属期間を経て、昨年12月にアヤックスへ加入。そして、1日に行われたエールディヴィジ第21節エクセルシオール戦の80分、ジョルシー・モキオとの交代で左サイドバック（SB）として出場を果たし、484日ぶりに公式戦のピッチに立った。試