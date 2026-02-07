南警察署（資料写真）７日午前４時１０分ごろ、横浜市南区永楽町１丁目の路上で、同区のアルバイト女性（３９）から「歩行中に後ろから押し倒され、かばんを盗まれた」と１１０番通報があった。奪われたショルダーバッグには現金２万円などが入っていたといい、南署は強盗事件として調べている。署によると、バッグを奪ったのは男とみられる。女性の背後から近づいて押し倒し、バッグを奪って走って逃げた。バッグは現場近くで