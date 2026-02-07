世界相撲大会「白鵬杯」が７日トヨタアリーナ東京で開催され、１９の国と地域から約１７００人の選手が出場した。１日目となったこの日は幼児、小学生、中学生男子部門での開催。土俵では熱戦が繰り広げられた。主催する大相撲の元横綱白鵬翔氏（４０）は試合の合間に行われた幼児相撲教室でまわし姿を披露。元大関把瑠都氏、元小結黒海氏らとともに、四股やすり足など相撲の基本を熱弁した。さらに自ら土俵に入って子供たちを