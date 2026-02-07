歌手の新浜レオンが７日放送の関西テレビ「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」に出演。昨年のＮＨＫ「紅白歌合戦」で体験した震撼エピソードを語った。月亭八光とのトークコーナーで、「紅白」の話題になると、新浜は「ＴＵＢＥさんにごあいさつに行く時に、ボーカルの前田（亘輝）さんに、『今年もよろしくお願いします』って言ったら、『なんか、堺（正章）さんがおまえに怒ってたぞ』って言われて」と回想。八光が「え、怖い