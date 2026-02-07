連続テレビ小説『虎に翼』や映画『10DANCE』などで注目を集める土居志央梨さん。3歳からバレエに打ち込みながらも俳優の道へ。そこにある想いや、人となりに迫ります。連続テレビ小説『虎に翼』で、山田よねを演じた土居志央梨さん。「この先どれだけ時間が経っても、自分にとってずっと特別な作品」というこのドラマで、一躍注目を集める存在に。気が強くぶっきらぼうな役の印象とは真逆の、穏やかで柔らかな雰囲気を纏って現れま